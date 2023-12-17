شباب ورياضة المنيا تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم

مع إقتراب نهاية العام الحالي 2023 ، واستقبال العام الجديد 2024 ،احتفلت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الأحد 17 ديسمبر، من خلال مراكز الشباب التابعة لها باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة.

وشاركت مراكز شباب الإدارة من خلال اكثر من 150 من الأعضاء الطلائع والشباب ، من ذوي القدرات والهمم ، والذين تنوعت قدراتهم ما بين الحركي والسمعي والذهني احتفالات اليوم العالمي ، لذوي القدرات والهمم سعيا لجعل اليوم مميز ، يجتمع فيه الجميع لرسم البهجه على وجوه هؤلاء المشاركين.

وتنوعت الأنشطة التي تضمنها الاحتفال لتناسب قدرات المشاركين المختلفة، فشملت الألعاب الحركية ،مثل سباق الجري ، ولعب كره السلة، وتحديد الأهداف والنشان ، ونط الأطواق ، و الحواجز، وغيرها من الألعاب التي رسمت البهجه على وجوه المشاركين.

وتضمن اليوم انشطة لذوي القدرات السمعية والبصرية من خلال العاب الحركة والعاب الذكاء ، والمسابقات الثقافية المتنوعة ، وتوزيع الهدايا والجوائز على الفائزين.

الجدير بالذكر أن الإحتفالية تنفذها إدارة شباب المنيا ، بالتنسيق والتعاون مع مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة.

وحضر الإحتفالية محمد عبد السلام مسؤول مكتب القدرات والهمم ، بمديرية الشباب والرياضة ، وعلاء الدين علي ، مدير إدارة شباب المنيا ، ودكتور محمد حمدي مدير المركز الإعلامي لمديرية الشباب والرياضة ، ورؤساء الأقسام الفنية بإدارة شباب المنيا ، ومشرفي الأنشطة داخل مراكز الشباب المشاركة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا