الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 17 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.62%، ليصل إلى مستوى 2415.28 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2670 صفقة.

الأسهم التونسية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الأسهم التونسية

أنهى المؤشر الرئيس فى أسواق الأسهم التونسية (توناندكس) تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة بلغت نحو ‏‏0.4 %، ليصل عند مستوى 8646.34 نقطة‎.‎

وبلغ مجموع الأموال المتداولة فى أسواق الأسهم التونسية بما يصل إلى نحو 37.11 مليون دينار تونسي، أي بنحو 12.2 مليون دولار ‏أمريكي.‏

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد 17 ديسمبر، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 1.682 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 55.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس الأسهم المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت نحو 0.28% ليصل إلى مستوى 24792.14 نقطة.

فى حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة بلغت نحو 1.58% ليصل إلى مستوى نحو 5450.11 نقطة.

وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا فى أسواق الأسهم المصرية نحو 1.4 %، لينهي التعاملات عند مستوى 7877.07 نقطة.