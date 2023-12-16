«ESTA» تنظم برنامجاً تدريبياً حول «احتراف تداول الأسهم» لرفع كفاءة مديرى الحسابات والاستثمار

50 مستفيداً بصفة مبدئية

تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» مطلع شهر فبراير القادم 2024 برنامجا تدريبيا لمديرى حسابات العملاء بشركات السمسرة، ومديرى الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، حول «احتراف تداول الأسهم».

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتعليم مديرى الحسابات، ومديرى الاستثمار على عملية التداول الناجحة للأسهم فى البورصة.

أضاف «يونس» أن البرنامج يعمل على توضيح الاستراتيجيات وفنيات التداول لمدير الحسابات، والاستثمار، وشركات إدارة الأصول، خاصة على المستوى القصير.

أشار «يونس» إلى أن البرنامج موزع على 10 محاضرات، وتستغرق مدة البرنامج شهرا، بواقع محاضرتين أسبوعيا، حيث يستفيد من البرنامج المؤسسات والشركات المالية.

أوضح «يونس» أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مجال سوق المال، وتم إخطار المؤسسات المالية والشركات الراغبة فى الاستفادة من البرنامج، حيث تم تحديد حد أقصى للأفراد من كل مؤسسة، كما أوضح أن القائمة الأولية للمستفيدين يصل إلى 50 مستفيدا، يمثلون 10 مؤسسات وشركات.

كما أوضح «يونس» أن الجمعية حريصة على تقديم كل ما هو جديد فى عالم سوق المال، والعمل على رفع كفاءة ومهارة العاملين فى السوق، بما ينعكس إيجابياً على المتدرب، والمؤسسة، وسوق المال بصورة عامة.