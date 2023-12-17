إصابة 11 في حادث سير بكفر الشيخ

تعرض 11 شخصا للإصابة في حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي، وذلك بالقرب من مزلقان البياض على طريق الديبة إبشان بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

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وقامت سيارات سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، كما جرى نقل 4 حالات إلى مستشفى بيلا المركزي.

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق الديبة إبشان بنطاق دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا بعضهم مصاب بإصابات حرجة، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى كفر الشيخ العام.

وتُقدم طواقم الرعاية الطبية في المستشفيات التي نُقل لها المُصابون الرعاية الطبية اللازمة لحالة كل منهم، ومن المُتوقع أن تبدأ الحالات في الخروج تباعاً.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة