الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالتقسيط.. نقابة الصحفيين تُعلن قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تعلن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن قبول طلبات الاشتراك  فى برنامج العمرة الجديدة على النحو التالى:

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الثلاثاء.. الصحفيين تُنظم يوم مع الصحافة الفلسطينية "غزة تواجه الإبادة والتهجير..أوقفوا الحرب"

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سامر أبو دقة آخر الصحفيين الضحايا للقصف الإسرائيلي الوحشي على غزة

موعد الرحلة من  16 إلى 25 يناير2024

مكة المكرمة   المدينة المنورة   تكلفة الاشتراك   5 ليال    4 ليال  للصحفي بعد الدعم 

فندق أنجم 5 نجوم بالإفطار  - فندق الأنصار جولدن 4 نجوم بدون إفطار

 الرباعى   الثلاثى    الثنائى

 32310   35280   41800

الاشتراك يشمل: الإقامة فى الفنادق الموضحة، الطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة.

ويتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المسافرين فقط بسداد (50%) نقدًا والباقى على (6) أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش فى حدود مايسمح به.

تكلفة المرافق فى الغرفة الرباعية (35900جنيه)، وفى الغرفة الثلاثية(39200جنيه) وفى الغرفة الثنائية (45800) جنيه.

الأوراق المطلوبة: 

جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)من تاريخ الرحلة،عدد (2) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، استخراج تصريح سفر لمن هم فى سن التجنيد قبل  السفر

على أن تكون أي زيادة إضافية لتذاكر الطيران أو رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أوالمصرية يتحملها المعتمر. 

وفى حالة إلغاء الحجز قبل ميعاد الرحلة بخمسة عشر يوما وقبل إصدار التأشيرة يخصم نصف قيمة الرحلة للمسافر بعد خصم تذكرة الطيران من السعر، وأقل من خمسة عشر يومًا من تاريخ الرحلة يخصم المبلغ بالكامل .

ويبدأ الحجز من الإثنين (18/12/2023) بأولوية السداد وتسليم جميع الأوراق بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول حتى اكتمال العدد، للاستعلام ت /01095469966

 

الجريدة الورقية