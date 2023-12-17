بالتقسيط.. نقابة الصحفيين تُعلن قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة

تعلن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن قبول طلبات الاشتراك فى برنامج العمرة الجديدة على النحو التالى:

موعد الرحلة من 16 إلى 25 يناير2024

مكة المكرمة المدينة المنورة تكلفة الاشتراك 5 ليال 4 ليال للصحفي بعد الدعم

فندق أنجم 5 نجوم بالإفطار - فندق الأنصار جولدن 4 نجوم بدون إفطار

الرباعى الثلاثى الثنائى

32310 35280 41800

الاشتراك يشمل: الإقامة فى الفنادق الموضحة، الطيران (القاهرة/ جدة/المدينة/القاهرة) والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة.

ويتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المسافرين فقط بسداد (50%) نقدًا والباقى على (6) أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش فى حدود مايسمح به.

تكلفة المرافق فى الغرفة الرباعية (35900جنيه)، وفى الغرفة الثلاثية(39200جنيه) وفى الغرفة الثنائية (45800) جنيه.

الأوراق المطلوبة:

جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)من تاريخ الرحلة،عدد (2) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، استخراج تصريح سفر لمن هم فى سن التجنيد قبل السفر

على أن تكون أي زيادة إضافية لتذاكر الطيران أو رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أوالمصرية يتحملها المعتمر.

وفى حالة إلغاء الحجز قبل ميعاد الرحلة بخمسة عشر يوما وقبل إصدار التأشيرة يخصم نصف قيمة الرحلة للمسافر بعد خصم تذكرة الطيران من السعر، وأقل من خمسة عشر يومًا من تاريخ الرحلة يخصم المبلغ بالكامل .

ويبدأ الحجز من الإثنين (18/12/2023) بأولوية السداد وتسليم جميع الأوراق بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول حتى اكتمال العدد، للاستعلام ت /01095469966