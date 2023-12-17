الثلاثاء.. الصحفيين تُنظم يوم مع الصحافة الفلسطينية "غزة تواجه الإبادة والتهجير..أوقفوا الحرب"

تدعو نقابة الصحفيين ليوم تضامنى مع الصحافة الفلسطينية، نجتمع معًا لنقول أوقفوا الحرب، انقلوا الحقيقة، شاركوا أهل غزة فى رفض صفقات التهجير، وإعادة التوطين، الثلاثاء القادم 19 /12 بدءًا من الساعة الثالثة، ويتخلل اليوم عدد من الفاعليات التضامنية:

- من 3 إلى 5 فى بهو الدور الرابع أوريجامى بألوان علم فلسطين مع أميرة العربى - مدربة أوريجامى. فقرة مناسبة للأطفال والكبار، تعليم مبسط لفن طى الورق "الأوريجامى"، وصناعة مجسمات بألوان العلم الفلسطينى.

- من 5 إلى 6:30 مؤتمر صحفى بالقاعة الرئيسية الدور الرابع "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة" يتحدث خلاله: خالد البلشى - نقيب الصحفيين. ناصر أبو بكر - نقيب صحفيى فلسطين. منير زعرور - مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين. يعلن خلاله عن خطوات التنسيق بين نقابتى مصر، وفلسطين، والاتحاد الدولى للصحفيين لاتخاذ خطوات أمام الجنائية الدولية ضد استهداف قوات الاحتلال للصحفيين باعتبارها جرائم حرب. يتخلل المؤتمر فيلم تسجيلى قصير/ "قصة عنف" - 2023 -

نقابة الصحفيين

من 6:30 إلى 8 القاعة الرئيسية الدور الرابع ندوة "القضية الفلسطينية بين المعايير المزدوجة.. ومخططات التهجير" مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية/ د. عبد العليم محمد. الكاتب والسياسى/ د. عمرو الشوبكى. من غزة / د. عطا أبو العيش الكاتب الصحفى، والإعلامى/ حسين عبد الغنى. يعقبها فيلم تسجيلى قصير.. "مشاهد من الاحتلال فى غزة" - 1973

- من 8:30 إلى 9:30 القاعة الرئيسية الدور الرابع فرقة الأولة بلدى.. أغانٍ عن فلسطين وتبدأ الفعاليات فنية بالثالثة بــ "أوريجامى علم فلسطين" وأفلام تسجيلية وأغانى فلسطين "فرقة الأولة بلدى" بعد استشهاد سامر أبو دقة فى جريمة حرب متكاملة الأركان، وانضمامه إلى 90 صحفيًا وعاملًا بالإعلام فى قائمة الشهداء، وبعد أكثر من 70 يومًا على طوفان الأقصى، لا يزال الشعب الفلسطينى فى غزة يقف بصمود أمام حرب الإبادة، التى يشنها الكيان الصهيونى، تحت أنظار العالم، ويواجه الإعلام الغربى المنحاز للدعاية الصهيونية، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير، وبينما تتصدى الصحافة الفلسطينية لمعركة الحقيقة، والانتصار للعدالة، فإنها تواجه استهداف أفرادها وعائلاتهم.

ويُعقد مؤتمر صحفى مشترك بين نقابتى الصحفيين فى مصر وفلسطين والاتحاد الدولى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة" في الخامسة مساءً، وندوة القضية الفلسطينية والمعايير المزدوجة ومخططات التهجير في السادسة.

