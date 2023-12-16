الوصل يهزم اتحاد كلباء ويعزز صدارته في الدوري الإماراتي

أنتصر الوصل على نظيره اتحاد كلباء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإماراتي للمحترفين.



سجل نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة قرابة منطقة الجزاء لتسكن الشباك.



حاول اتحاد كلباء ادراك التعادل بعد تلقيه هدفا واللعب بشكل هجومي أكثر بعد التمركز الدفاعي، قبل أن يستغل الوصل ذلك، ويضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 70 عبر لاعبه فابيو دي ليما.



قبل أن يسجل جوستافو لاعب اتحاد كلباء هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80، كما شهد اللقاء حالة طرد للاعب الوصل سالم الغزيزي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.



بتلك النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد اتحاد كلباء عند 12 نقطة في المركز العاشر.



في سياق متصل، حقق النصر الفوز على عجمان بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد راشد بن سعيد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.



سجل المغربي عادل تاعرابت، لاعب النصر الهدف الأول في الدقيقة 20 عبر ركلة جزاء، قبل أن يحرز مانولو جابياديني ثاني الأهداف بعد تمريرة من تاعرابت في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفه الثالث في الدقيقة 48 عبر جابياديني مستغلا ارتباك دفاع عجمان، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثية نظيفة.

شهد اللقاء طرد لاعب عجمان، عصام فايز، لتزداد الأمور سوءا بالنسبة للفريق، ويصعب عليه العودة في المباراة.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، فيما توقف رصيد عجمان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

