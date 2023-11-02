الوصل يضرب العين بثلاثية ويتصدر الدوري الإماراتي

حقق فريق الوصل الإماراتي الانتصار على نظيره العين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات دوري أدنوك للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الوصل يفوز على العين ويتصدر الدوري الإماراتي

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب فابيو دي ليما نجم الوصل عند الدقيقة 23 وأضاف اللاعب سفيان بوفيني لأصحاب الأرض الهدف الثاني عند الدقيقة 53، واختتم كايو كانيدو التهديف عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

بينما سجل هدف نادي العين الوحيد اللاعب جوسنا إيفاني لوليندو في الدقيقة 64 ليتلقى فريقه الهزيمة الثانية في الموسم الحالي، مقابل تحقيق الانتصار الخامس لنادي الوصل.

رفع نادي الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول من الترتيب بينما توقف رصيد نادي العين عند 15 نفطة في المركز الثاني، ويأتي نادي شباب أهلي دبي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة وما زال لديه لقاء.

فيديو أهداف مباراة الوصل والعين