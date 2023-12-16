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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقتصادى: "حياة كريمة" مشروع قومي تخطى فكرة المبادرة

حياة كريمة
حياة كريمة

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على أبرز نتائج مبادرة “حياة كريمة” على المستوى الاقتصادي، "حياة كريمة" مشروع قومي تخطى فكرة المبادرة.

نتائج مبادرة “حياة كريمة”

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قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية بني منصور بالبلينا

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قوافل حياة كريمة تصل اليوم قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين

وأوضح “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن "حياة كريمة" مبادرة رئاسية غيرت وجه الحياة في القرى المصرية، مؤكدًا أن هناك مجهود كبير تحقق في مجال الزراعة والذي كان له عوائد اقتصادية كبيرة علي مصر.

 

وأوضح أن "حياة كريمة" مشروع قومي تخطى فكرة المبادرة لأن حياة كريمة أصبح لها أفق واسع جدًا باستهدافها لكافة القطاعات الاقتصادية التي طالتها هذه المبادرة.
 

وأطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الاثنين وتستمر فاعلياتها لمدة يومين، قافلة طبية شاملة بقرية حفنا لمركز بلبيس، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء  للحالات المقرر لها.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، الأوعية الدموية، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

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