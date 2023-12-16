قوافل حياة كريمة تصل اليوم قريتى رأس حرية ومرسى حميرة بالشلاتين

تصل قوافل حياة كريمة محطتها السادسة بقريتى مرسى حميرة وراس حدربة بالشلاتين اليوم السبت، وتستمر بها حتى غدا الأحد 17 ديسمبر الجاري.

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى قد انطلقت يوم الأربعاء الماضى من الوحدة الصحية لقرية الأمل برأس غارب واسستغرقت يومين الأربعاء والخميس وتم الكشف الطبى على 607 مواطنا ومنها إلى قرية الحمراوين شمال مدينة القصير واستقرت بها يومى الجمعة والسبت 8و9 ديسمبر وتم الكشف الطبى على 241 مواطنا .

ومنها إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير واستقرت يومي الأحد والاثنين 10و11 ديسمبر وبدأت بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الأحمر بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب واستغرقت يومين، الثلاثاء والأربعاء 12و13 ديسمبر.

ثم منها إلى مدينة حلايب لمدة يومين الخميس والجمعة 14و15 ديسمبر وانتقلت بعد ذلك إلى قريتى رأس حدربة ومرسى حميرة بالشلاتين السبت والأحد 16و17 ديسمبر ثم العودة إلى الشمال لمدينة مرسى علم وتبدأ عملها بالوحدة الصحية بمرسى علم يومى الاثنين والثلاثاء 18و19 ديسمبر ومنها إلى قرى سفاجا أم الحويطات والنصر يومى الأربعاء والخميس 20 و21.

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوي مدير إدارة القوافل، حيث تجري الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف وصرف العلاج لـ2256 حالة خلال شهر نوفمبر وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لـ179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ177 حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى "جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان" حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.