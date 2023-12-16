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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية في الأسواق اليوم

العملات العربية
العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت 16 ديسمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

 العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.24  جنيه للشراء، 100.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.77  جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 80.07 جنيه للشراء، 80.62 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 8.46 جنيه للشراء، 8.50 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.42 جنيه للشراء، 43.65 جنيه للبيع.

 

اليورو الأوروبي :

 

اليورو الأوروبي 

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي  في البنك الأهلي المصري، 33.43 جنيه للشراء، 33.92 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.59 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي  33.54 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.37 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.

 

حققَّتْ أسعار اليورو  الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.54 جنيه للشراء، 33.98 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.43 جنيه للشراء، و 33.79 جنيه للبيع.

 

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.70 جنيه للشراء، و 33.85  جنيه للبيع. 

 

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اعترافات عصابة تجارة العملات بالقاهرة

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أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم السبت بالـ ATM

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

 

 العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 33.70  للشراء، و 33.85 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.06  جنيه للشراء، 39.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.49 جنيه للشراء، 35.65 جنيه للبيع.

 

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.92 جنيه للشراء، و23.02 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.52 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3.01 جنيه للشراء، 3.02 جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.80 للشراء، 21.89 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.32 جنيه للشراء، 4.34 جنيه للبيع.

 

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