السبت 16 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم السبت بالـ ATM

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات العربية.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت بماكينات الـATM، نظرًا ان اليوم هو ثاني أيام لااجازة الاسبوعية في البتنوك المصرية والقطاع المصرفي، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.21جنيه للشراء، ونحو 8.24جنيه للبيع.

 

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

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أسعار العملات العربية اليوم السبت

العملات العربية

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 99.31جنيهًا للشراء، ونحو 100.37جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38جنيه للشراء، ونحو8.39جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.21جنيه للشراء، ونحو 8.24جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو100.81 جنيهًا للشراء، ونحو 100.76جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39جنيه للشراء، ونحو 8.42جنيه للبيع

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