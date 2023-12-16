بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لخوض مرانه استعدادًا للقاء فلومينينسي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق إقامة البعثة منذ قليل، وذلك لخوض المران الجماعي، المقرر انطلاقه في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت جدة، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.





وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين، حرص خلالها على الحديث معهم عن مواجهة فلومينينسي، وصعوبة المباراة، كما طالب اللاعبين بنسيان مواجهة اتحاد جدة والتركيز فقط على المباراة القادمة.



ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بدون راحة، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، لخوض المباراة المهمة في نصف نهائي مونديال الأندية.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

