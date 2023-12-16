فهيم عمر: ضربة جزاء اتحاد جدة ضد الأهلي ظالمة ووهمية

كشف الخبير التحكيمي الحالي، والحكم الدولي السابق فهيم عمر، صحة ضربة جزاء اتحاد جدة ضد الأهلي، والتي أهدرها الفرنسي كريم بنزيما بعد تألق الشناوي حارس المارد الأحمر.



وحقق الأهلي فوزا كبيرا بثلاثية مقابل هدف أمام اتحاد جدة، المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أضاف عمر خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن ركلة جزاء الأهلي واضحة وصحيحة، بعدما اصطدمت الكرة في يد مدافع اتحاد جدة.

وتابع، أن ضربة جزاء النمور ضد الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، لأن لاعب اتحاد جدة أحمد حجازي، احتك بالمدافع محمد عبدالمنعم لاعب القلعة الحمراء، وأفقدته توازنه.

وواصل، أن هناك التحام بدني في الهواء، تسبب في عدم اتزان للمدافع عبد المنعم، وأصبح وضع يده مبررا وفقا لحركة جسده في تلك الحالة، وذلك طبقا للقانون، والحكم أخطأ في احتسابها».

