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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية الهندية: نراقب تطورات وضع السفينة المالطية المختطفة في بحر العرب

البحرية الهندية
البحرية الهندية

أكدت البحرية الهندية أنها تراقب عن كثب تطورات وضع سفينة مالطا المختطفة في بحر العرب والتي على ما يبدو كانت تتجه إلى الساحل الصومالي .

وقالت البحرية الهندية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت - إن سفينة الشحن المختطفة المعروفة بـ "إم في روين" والتي تحمل على متنها طاقم مكون من 18 فردا قد أرسلت نداء استغاثة مساء أول أمس أفاد بصعود نحو 6 أفراد مجهولين على متنها .

وأضافت البحرية أنها استجابت على الفور لتطورات الوضع ، وحولت مسار طائرة معنية بالدوريات البحرية تابعة لها إلى المنطقة بغرض الاستطلاع، وكذلك الدفع بسفينة حربية لمكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن لتحديد موقع السفينة المخطوفة ومساعدتها.

وأكدت البحرية الهندية أن سفينتها الحربية اعترضت المسار أمام السفينة المخطوفة وأنها تراقب عن كثب تحركاتها، وشددت البحرية على أنها تظل ملتزمة بأن تكون المستجيب الأول لأي استغاثة في المنطقة وأن تضمن السلامة للشحن التجاري، إلى جانب الشركاء الدوليين والدول الأجنبية الصديقة.

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