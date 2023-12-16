السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تولى منصبي وزير الدفاع والداخلية.. أبرز المعلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا عن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

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عبدالسند يمامة ينعى أمير الكويت ويقدم العزاء للشعب الكويتى

معلومات عن أمير دولة الكويت الراحل:


مواليد 25 يونيو 1937.
عُين محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

تولى وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

تولى منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988.

تولى وزارة الشئون الاجتماعية في 12 إبريل 1991.

أصبح نائب رئيس الحرس الوطني 16 أكتوبر 1994.

عين وليًا للعهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.

الديوان الأميري:

 أذاع تليفزيون الكويت، بيانًا للديوان الأميري، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميري في الكويت عن دخول الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

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