سبب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أفاد التلفزيون الكويتي الرسمي.

الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة نواف الأحمد الصباح:

نعى الديوان الأميري الكويتي، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عامًا.

قال الديوان الأميري، في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

سبب وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح:

أمير الكويت نواف الأحمد الصباح



كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تعرض منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ونُقل الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى المستشفى مرات عدة عقب توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، حيث سلم السلطة مرات عدة خلال فترة حكمه لنائبه بسبب خضوعه لفحوص طبية.

وفي مارس عام 2021، توجه الأمير نواف الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، ولم توضح حينها وكالة الأنباء الرسمية المشكلة الصحية التي يعاني منها.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح:

أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين كأمير بعد وفاة سلفه أخيه غير الشقيق، الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، عام 2020.

في خطاب تنصيبه كأمير للكويت في سبتمبر 2020، تعهد الشيخ نواف بالبناء على إرث سلفه الشيخ صباح الأحمد وحماية استقرار البلاد والمسار الديمقراطي.

معلومات عن أمير الكويت نواف الأحمد الصباح:

أمير الكويت نواف الأحمد الصباح