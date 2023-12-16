عبدالسند يمامة ينعى أمير الكويت ويقدم العزاء للشعب الكويتى

ينعى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والهيئة العليا للحزب والمكتب التنفيذى ببالغ الحزن والأسى، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الذى وافته المنية اليوم، ويدعو حزب الوفد للفقيد بالرحمة، وأن يدخله الله فسيح جناته.

وثمن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة الدور الكبير الذى لعبه الفقيد الراحل فى الحياة السياسية داخل الكويت والوطن العربى.

كما ثمن حزب الوفد دور الأمير الراحل فى العلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بمصر، وكذلك العلاقات الجيدة بين الشعبين المصرى والكويتى.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن العلاقات المصرية - الكويتية وطيدة وأزلية ولا يشوبها أدنى شائبة.

وأثنى رئيس الوفد على المواقف الريادية التي قام بها الأمير الراحل فى توطيد العلاقات المصرية - الكويتية.

وقدم الدكتور عبدالسند يمامة خالص العزاء إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتى الشقيق فى وفاة الأمير نواف حاكم الكويت.