حصاد أنشطة وفعاليات التخطيط القومي خلال شهر نوفمبر 2023

نشر معهد التخطيط القومي تقرير “حصاد نوفمبر 2023” سلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر نوفمبر، والتي تنوعت ما بين المشاركات الخارجية وبروتوكولات التعاون والفعاليات العلمية والبرامج التدريبية واللقاءات والندوات وورش العمل والدراسات العليا التي قدمها المعهد.



أبرز التقرير مشاركة رئيس المعهد في فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان: "تغيرات المناخ وانعكاساتهاعلى التنمية الاقتصادية العربية"، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.



كذلك مشاركة المعهد في مؤتمر الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي برعاية وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة، ورئاسة شرفية لكلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد اللجامعات العربيية ووزير التعليم العالي الأسبق.



كما أشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وهيئة تنمية الصعيد لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات عدة من بينها إعداد خطة استراتيجية لتنمية محافظات الصعيد، وإعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات التنموية المقترحة، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالهيئة..



شمل الحصاد أيضاً استعراض مجموعة من الفعاليات العلمية التي عقدت خلال الشهر منها: سمينار الثلاثاء لاستعراض "المخاطر العالمية والإقليمية وانعكاساتها على التنمية في مصر"، إضافةً إلى إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية"، كما أشار التقرير إلى الحلقة الثانية من المتابعات العلمية والتي خُصِصت لمناقشة كتاب "كيف يتحقق النمو الشامل للجميع" الصادر عن صندوق النقد الدولي 2022.





فقاً للتقرير أيضاً عقد المعهد 3 برامج تدريبية حول مهارات القيادة التشاركية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، والبرنامج التدريبي الدولي "تقييم" بالتعاون مع UNDP, ENAP –ecole Nationale d’administration publique

وأشار التقرير إلى استقبال رئيس معهد التخطيط القومي مدير معهد العلوم الزراعية لدول المتوسط التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطة المتقدمة في مونبيليه بفرنسا، لبحث فرص وآفاق العلاقات العلمية بين المعهدين لاسيما في مجالات النمذجة الاقتصادية.



وإلى جانب ما سبق، فقد تضمن حصاد نوفمبر عقد ندوة تعريفية حول "تعميق التصنيع المحلي" بجمعية المهندسين المصرية، وكذلك عقد ندوة تعريفية حول البرنامج الصيفي لشباب الباحثين والذي ينفذه المعهد الدولي لتطبيق تحليلات النظم

كما ركز التقرير على ورشة العمل التي نظمها المعهد بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط حول "التمويل من أجل التنمية" واختتم التقرير بتسليط الضوء على احتفال معهد التخطيط القومي بتخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني التنمية" 2022/2023 .