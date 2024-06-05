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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بيروت

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بإطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، وجود انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

حريق من محيط السفارة الأمريكية 

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وكان اندلع حريق في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تظاهرات شهدتها الشوارع عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عنه عدد كبير من الشهداء.

 وشهد محيط السفارة في بيروت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين المتضامنين مع قطاع غزة، والمنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

 وكانت أمريكا حذرت رعاياها من السفر إلي بيروت، وسمحت بمغادرة أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في الخارجية الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ في لبنان، وذلك مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

 وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء بأنه سيكون "يوم غضب غير مسبوق" ضد الكيان الصهيوني وزيارة بايدن لها، عقب المجزرة المروعة التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة.

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