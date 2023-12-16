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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المسلح عدى الحدود.. أسعار الاسمنت اليوم السبت في الأسواق المحلية للمستهلك

الاسمنت
الاسمنت

أسعار الأسمنت.. تشهد أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية ومن أرض المصنع، استقرارًا، على الرغم من قيام الشركات المنتجة للحديد والأسمنت بالعمل على رفع الأسعار الخاصة بها بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة، ولكن نرى أنه قد سجلت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية سعر 1970 جنيهًا كمتوسط سعر لطن الأسمنت المسلح.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على القيام بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع، لاسيما أسعار مواد البناء و"الاسمنت" للوقوف على أخر وأهم المستجدات التي تطرأ بخصوصه، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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دبلوماسي روسي: العلاقات بين روسيا وإسبانيا تشهد أزمة كبيرة

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أسعار الأسمنت صباح اليوم السبت

الاسمنت

سعر أسمنت المسلح 1970 جنيهًا الطن.

سعر أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيهًا.

سعر أسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

سعر أسمنت السويدي 2130 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان 1940 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المخلوط من 1260 إلى 1320 جنيهًا.

سعر الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2190 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.

 

 

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