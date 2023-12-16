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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن وسول يعتزمان وضع مبادئ توجيهية مشتركة لاحتواء تهديد بيونج يانج النووي

واشنطن وسول
واشنطن وسول

 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها قررت، مع كوريا الجنوبية، الانتهاء من إعداد مبادئ توجيهية شاملة بحلول العام المقبل حول كيفية احتواء التهديد النووي لبيونج يانج والرد عليه معًا.

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 وقال كيم تاي هيو، نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي - في تصريحات للصحفيين بالولايات المتحدة، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن واشنطن وسول يعتزمان وضع مبادئ مشتركة بشأن استراتيجية للدفاع النووي بحلول منتصف العام المقبل، وإنشاء منظومة متكاملة للتصدي للأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

 ومن المتوقع أن تشمل المبادئ التوجيهية وسائل لتبادل المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتشاور في حالة حدوث أزمة نووية، وقنوات اتصال فورية بين رئيسي البلدين.

 وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده قد تختبر إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال الشهر الجاري.

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