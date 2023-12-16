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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسي روسي: العلاقات بين روسيا وإسبانيا تشهد أزمة كبيرة

روسيا وإسبانيا
روسيا وإسبانيا

 قال يوري كليمينكو، السفير الروسي في مدريد، إن العلاقات بين روسيا وإسبانيا تشهد حاليًا أزمة كبيرة، حيث خرج التعاون الثنائي عن مساره بالكامل تقريبًا.

 

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 وأضاف كليمينكو، “لسوء الحظ، تشهد العلاقات بين روسيا وإسبانيا حاليا أزمة عميقة”، مشيرًا إلى أن "التعاون بين بلدينا خرج عن مساره بالكامل تقريبًا، إلا أن ذلك لم يحدث بمبادرة من روسيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

 ووفقًا للدبلوماسي الروسي، أعربت روسيا دائمًا عن استعدادها للحفاظ على حوار بناء ومفتوح حول النطاق الكامل للعلاقات الثنائية.

 وتابع: "إننا نؤمن بصدق بأنه سيتم التغلب على الأزمة، وسنقوم بإحياء التعاون الفعال على أساس متساوٍ ومتبادل المنفعة".

 

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