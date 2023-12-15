غدًا.. مجلس الشباب المصري يعلن التقرير المبدئي حول الانتخابات الرئاسية

يعقد مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التقرير المبدئي الصادر عن ( البرنامج الوطني للرصد والمتابعة) حول الانتخابات الرئاسية المصرية.

ويستعرض مجلس الشباب المصري خلال المؤتمر أبرز ملاحظات الراصدين والمتابعين الميدانيين حول الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالإضافة لتكريم نماذج من أبطال عملية الرصد والمتابعة من المحافظات المصرية المختلفة ونماذج من أبطال الرصد والمتابعة لعملية تصويت المصريين بالخارج.

يأتي بحضور لفيف من ممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.