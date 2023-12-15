تَغيُر في سعر الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة باسواق الصاغة

سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، بعد أن سجلت أعيرة الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات اليوم، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2468 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1920 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق لاصاغة المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 65.39 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 57.21 دولار.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 49.04 دولار.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في سوق الصاغة، 23120 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3302 جنيه، وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 2890 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2477 جنيهًا، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1926 جنيهًا.

تداولت أسعار الذهب عالميًا، في نطاق ضيق وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 2034.10 دولار.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3291 جنيهًا، وتداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2880 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2468 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1920 جنيهًا.