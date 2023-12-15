الشناوي يتصدر لركلة جزاء بنزيما ويحرم الاتحاد من التعادل مع الأهلي

تمكن الحارس الدولي محمد الشناوي من التصدي لركلة الجزاء التي سددها النجم الفرنسي كريم بنزيما وحرمه من إدراك هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بهدف دون رد سجله النجم علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

تبادل الفريقان السيطرة ععلى الكرة خلال نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها هجمة رومارينيو على مرمى الشناوي الذي تمكن من التصدي لها ببراعة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما جاءت تشكيلة الاتحاد للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو