الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر: مواجهة الاتحاد صعبة وأثق في تحقيق الفوز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحدث قبل مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة التي تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

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وقال كولر: «نتمنى أن يكون التوفيق معنا اليوم أمام اتحاد جدة السعودي، وكنا نستعد للمباراة منذ عدة أيام، والآن نحن جاهزون لخوض اللقاء».

وأضاف: «نعلم أن المباراة صعبة للغاية، لكن لدينا ثقة كبيرة في تحقيق الفوز، كما أنني سعيد للغاية بالدعم الكبير من جانب جماهير الأهلي».

وكان مارسيل كولر قد أعلن عن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

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