تشكيلة الاتحاد السعودي أمام الأهلي .. بنزيما يقود الهجوم

أعلن المدير الفني مارسيلو غالاردو تشكيلة الاتحاد السعودي الرسمية لمواجهة الأهلي التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بالممكلة العربية السعودية.

وجاءت تشكيلة الاتحاد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو

اتحاد جدة السعودي

بينما جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"