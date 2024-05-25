السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و6 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 
وتبث مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا2023 - 2024، بين الأهلي والترجي التونسي مجانًا في بعض محطات البث داخل القارة الأفريقية.
 

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