أوراوا يتأهل لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

حقق فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني الفوز على نظيره ليون المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

انتهت المباراة بهدف نظيف لبطل آسيا سجله اللاعب أليكس شالك في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ليقصي بطل أمريكا الشمالية ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأوراوا :

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري على ملبع مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بالدور نصف النهائي من البطولة.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق البث الحصري للبطولة.