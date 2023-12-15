أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.



تشكيل الأهلي الرسمي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.‎

الأهلي

موعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية:

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر وتذاعد المباراة عبر قناة SSC Sports 1 السعودية.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع النادي الأهلي بالدور المقبل من البطولة التى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فيما تذاع مباريات كاس العالم للأندية عبر شبكة قنوات Ssc السعودي



