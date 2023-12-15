كأس العالم للأندية.. توافد جماهير الأهلي إلى ملعب الجوهرة (صور)

بدء توافد جماهير الأهلي الى ملعب الجوهرة التي يستضيف مباراة المارد الأحمر واتحاد جدة بعد قليل، في اطار الدور ربع النهائي الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطوة كأس العالم للأندية في السعودية.

شاهد.. توافد جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

جماهير الأهلي

يواجه الأهلي المصري تحت قيادة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية وتستمر فعالياتها حتي 22 من ديسمبر الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

وفاز اتحاد جدة الممثل للدولة المستضيفة "السعودية" على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الدور التمهيدي الأول لمونديال الأندية بثلاثة أهداف دون رد.

بينما الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وحصد خلال مشاركته 3 ميداليات برونزية لحصوله على المركز الثالث في أعوام 2006 و2020 و2021.