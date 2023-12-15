سعر الدقيق اليوم الجمعة في الأسواق المحلية.. الكيلو بكام

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وسجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 22 جنيهًا.

علمًا أن سعر الدقيق 2023، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خصوصًا في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظرًا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر على الأسعار العالمية للسلع.

من المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، الحلويات، المكرونة، الخبز، وغيرها من السلع المختلفة.

ما زال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يزداد سعر الدقيق خلال الفترة المقبلة، إذ يرتفع الإقبال حاليًا على الدقيق، وبالتالي تنشر «بوابة الوفد الإلكترونية» تقريرًا يوميًّا يرصد ما يتعلق بكل ما يخص أسعار الدقيق للمستهلك، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الجمعة للمستهلك

الدقيق

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 22 جنيهًا.

أسعار الدقيق لدى التاجر اليوم في السوق المحلي

علمًا أن أسعار الدقيق لدى تجار الجملة قد شهدت استقرارًا اليوم في السوق المحلي، حيث تراجع سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 14,450 جنيه للطن، بينما ثبت سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 14,700 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول لاستخدام القمح، حيث يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.