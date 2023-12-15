مجلس النواب اللبناني يوافق على قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام

وافق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة عام، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة التي واصلت أعمالها اليوم، الجمعة، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

واستأنف مجلس النواب قرابة الثالثة عصر اليوم جلسته التشريعيّة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في ساحة النجمة، وذلك استكمالا للجلسة التي عقدت على فترتين بالأمس صباحا ومساء.

وتضمن جدول أعمال الجلسة 16 مشروعا بقوانين تم إقرار 6 منها وإحالة قانون الكابيتال كونترول للجان مرة أخرى.

كما تضمنت الجلسة 105 مقترحات بقوانين معجلة من بينها مقترحات بقوانين للتمديد لقائد الجيش اللبناني لتفادي الشغور المحتمل في هذا المنصب في شهر يناير المقبل.

وكان العماد جوزاف عون قد عين عام 2017 قائداً للجيش اللبناني، وتمّت ترقيته إلى رتبة عماد.