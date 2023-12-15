الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الخارجية الفلسطينية: نسعى لتفادي المجاعة في غزة

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

 أكد وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، أن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

txt

برلمانية بريطانية: القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول

txt

عاجل.. كتائب القسام تُجهز على اللواء الإسرائيلي شاي أورئيل جنوب قطاع غزة

 

 وتابع المالكي :"نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ونسعى لتفادي المجاعة في غزة"، لافتا إلى  أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير.

وفي وقت سابق، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به.

 وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع.. مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأً إضافيًا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد، لأن الملاجىء الموجودة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

 وأشارت إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن "أونروا" تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل إسرائيل.

مواد متعلقة

رئيس وزراء بلجيكا: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار

وزير فلسطيني سابق يكشف سر الخلاف بين أمريكا وإسرائيل في غزة (فيديو)

مسؤول بالأمم المتحدة يكشف تأثير حرب غزة على اقتصاد المنطقة (فيديو)
الجريدة الورقية