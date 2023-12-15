الخارجية الفلسطينية: نسعى لتفادي المجاعة في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، أن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وتابع المالكي :"نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ونسعى لتفادي المجاعة في غزة"، لافتا إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير.

وفي وقت سابق، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به.

وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع.. مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأً إضافيًا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد، لأن الملاجىء الموجودة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

وأشارت إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن "أونروا" تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل إسرائيل.