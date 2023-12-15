برلمانية بريطانية: القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول

أكدت عضو البرلمان البريطاني “ كلوديا ويب”أن القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضافت ويب أن القصف الإسرائيلي في غزة غير مقبول، و70% من المباني في شمال القطاع دُمرت، مستطردة:"الاحتلال الإسرائيلي يجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح إلى أماكن غير آمنة".



وأكملت :"أدعو البرلمان البريطاني إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني"، متابعة :"إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة.. والمجتمع الدولي لا يمارس الضغط المطلوب على الاحتلال الإسرائيلي".

وواصلت ويب أن الحكومة البريطانية متواطئة في الجرائم الإسرائيلية ضد غزة، وفشلت في حماية الشعب الفلسطيني، مستطردة :"على جميع القادة حول العالم الانضمام إلى المجتمع الدولي؛ لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يمكن أن نسمح باستمرار المجاعة والوضع الإنساني المأساوي في القطاع".

وأكملت أن 80% من الرأي العام البريطاني يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة، كما أن المظاهرات في بريطانيا تؤيد الشعب الفلسطيني، وترفض الجرائم الإسرائيلية في غزة، موضحة أن هناك خسارة كبيرة في حياة المدنيين بقطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل».

وأشارت إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلة: "نستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، وعلى المملكة المتحدة التوقف عن الامتناع عن التصويت لوقف إطلاق النار بغزة"، موضحة :"على رئيس الوزراء والحكومة وقادة حزب العمال المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأكثر من 100 عضو في البرلمان صوتوا لصالح مشروع قرار وقف إطلاق النار في القطاع».