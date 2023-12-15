الأهلي يؤدي مراناً خفيفاً في فندق الإقامة قبل موقعة الإتحاد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السعودي، التي تقام مساء اليوم على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد جدة في مونديال الأندية

تنقل مباراة الأهلي وإتحاد جدة السعودي حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين مدحت شلبي وفهد العتيبي.