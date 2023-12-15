مجانًا.. تابع مباراة الأهلي والاتحاد السعودي عبر تلك القنوات

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي والقنوات الناقلة.. هكذا بحث الكثير من عشاق كرة القدم لمشاهدة أحد أبرز مباريات كأس العالم للأندية، والمقامة على الأراضي السعودية بملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، مع نظيره الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023م في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي والاتحاد السعودي.. التشكيل المتوقع

وكان نجم النادي لأهلي السابق سيد معوض، كشف عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السعودي في تصريحات تلفزيونية، والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (عمرو السولية).

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

قناة Varzesh HD

القمر الصناعي: إنتل سات 62 شرق.

تردد: 11555

استقطاب: رأسي V

معدل ترميز: 30000.

قناة Football HD

القمر الصناعي: الياه سات.

التردد: 11785

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500.

قناة CBC Sport HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

استقطاب: أفقي H

معدل ترميز: 27500.

محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

يذكر أن مباراة الأهلي والاتحاد السعودي يتم بثها اليوم ضمن كأس العالم للأندية عبر قنوات " SSC Sports 1" ويمكنك مشاهدتها من خلال ضبط جهازك على الترددات التالية:

تردد SSC Sports 1

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد SSC Sports 1

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.|

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.