أحمد البدرى.. مكتشف النجوم على سرير المرض

بتر قدم المخرج المصرى الشهير إثر أزمة صحية

تعرض المخرج المصرى أحمد البدرى إلى أزمة صحية شديدة، حيث كان يعانى مرض السكر وهو الأمر الذى تسبب له فى جرح شديد فى القدم ووصل إلى حد الغرغرينة، ما دفع الأطباء إلى بتر قدمه.

وظهر أحمد البدرى فى الفترة الأخيرة وتحديداً بعزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحى كانت قدمه فى الجبس، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل.

ويتلقى المخرج الشهير العلاج حالياً بمستشفى ناصر فى منطقة الساحل، فى غيبوبة تامة بعدما خضع لعملية بتر القدم وفقاً لتصريحات أحد أفراد عائلته.

أحمد البدرى المخرج المصرى ابن محافظة القاهرة هوى الفن والتمثيل وكان دائم البحث عن فرصة حتى يمارس هوايته وإبداعه فى تاريخ السينما الكبير، درس فى المعهد العالى للفنون المسرحية وتخصص فى الإخراج والتمثيل وتخرج فيه عام ١٩٧٧، وبعدها التحق بالمعهد العالى للسينما وتخصص أيضاً فى الإخراج وتخرج عام ١٩٨٥، وشارك فى بعض الأعمال الإخراجية والتمثيلية بأدوار ثانوية ومنها فى مسلسل «ليلة القبض على فاطمة»، مسلسل «صيام صيام».

ثم قام بالمشاركة كممثل فى عدة أعمال مثل «صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة»، قبل أن يشارك كمساعد مخرج فى العديد من الأعمال، شارك بعدها فى الإخراج بأدوار مساعدة وذلك حتى يتهيأ للعمل بمفرده، وبالفعل تمكن من ذلك وتعددت أعماله، قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم (غاوى حب) عام 2005، وزادت شهرته ولاقى الكثير من الإعجاب حتى شارك فى أعمال الدراما والسينما، ثم فيلم (لخمة راس) فى العام التالى،، فيلم «غش الزوجية»، فيلم «عمر وسلمى ج١، ج٢»، لتتوالى أعماله بعد ذلك التى من أبرزها (كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية).

ومن أعماله السينمائية أيضاً فيلم كامل الأوصاف (2006)، عليا الطرب بالتلاتة (2006)، أنا مش معاهم 2007، نمس بوند 2008، حبيبى نائماً 2008، دكتور سيلكون 2009، البيه رومانسى 2009، الفيل فى المنديل: سعيد حركات 2011، مهمة فى فيلم قديم 2012، غش الزوجية 2012، جيم أوفر 2012، حديد 2014، جمهورية إمبابة 2015، كنغر حبنا 2016، القرموطى فى أرض النار 2017، إنت حبيبى وبس 2019، استدعاء ولى عمرو 2019، الشنطة 2021.

ومن أبرز مسلسلاته مسلسل «كيد النسا»، مسلسل «زيزينيا»، مسلسل «أزمة سكر»، ومن مسرحياته مسرحية « الزعيم»، مسرحية « شارع محمد على» والعديد من الأعمال، أما عن حياته الشخصية فلم يصرح بأى منها أمام الصحافة وهو دائماً يبعد حياته عن الإعلام، فهو شخصية عملية يشارك جمهوره أعماله الفنية فقط.

وكان آخر ظهور للمخرج أحمد البدرى فى شهر سبتمبر الماضى أثناء تقديمه واجب العزاء فى الفنان الراحل أشرف مصيلحى، ليظهر البدرى وإحدى قدميه فى الجبس ويمشى بصحبة مساعده.

وأحمد البدرى ليس الوحيد الذى تعرض لمثل هذا الأمر، بل سبقه عدد من الفنانين والمشاهير الذين تعرضت أطرافهم للبتر، وتمكنوا من تحقيق النجاح، ومن أبرز هؤلاء الفنانين والمشاهير فى مصر وعلى مستوى العالم:

يعتبر الفنان شريف دسوقى من أبرز الفنانين والمشاهير الذين عانوا بتر القدم ولم تتوقف حياتهم الفنية، حيث إنه بالرغم من بتر ساقه واصل نجاحه وقام بتركيب طرف صناعى، وشارك فى عدة أعمال فنية بعدها منها على سبيل المثال مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى مع يحيى الفخرانى، وفيلم ع الزيرو مع الفنان محمد رمضان وغيرها.

وباولا أنطونينى هى عارضة أزياء برازيلية فقدت ساقها إثر حادث سيارة أليم عام ٢٠١٤، وبالتأكيد شهدت حياتها بعد الحادث الكثير من الصعاب، وتملكها الإحباط بعد توقف حياتها ومسيرتها المهنية إلا أنها عادت من جديد واستعانت بطرف صناعى وتعتبر بالرغم من كل هذا واحدة من أبرز المؤثرين فى عالم الموضة على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وتعد توت فيلدز، الفنانة الأمريكية الشهيرة فى فترة الستينيات والسبعينيات من أبرز من فقدوا القدم ولكنهم واصلوا النجاح، حيث أنها كانت فنانة ناجحة ومتميزة ولكن بسبب مشكلات صحية اضطرت لبتر الساق اليسرى ولكن هذا لم يمنعها من مواصلة نجاحها.

أيضاً إيمى مولينز هى عداءة وممثلة وكذلك وناشطة أمريكية حققت إيمى إنجازات عديدة فى عالم العدو حيث أنها كانت تلعب قفزاً طويلاً وجرياً سريعاً، بالرغم من أنها ولدت بحالة صحية أدت إلى بتر ساقيها وهى تستعين بأطراف صناعية.

وقد مثلت مولينز الولايات المتحدة الأمريكية فى ألعاب باراليمبية صيفية عام ١٩٩٦، وبدأت عام ١٩٩٩ حياتها المهنية فى عالم عرض الأزياء، ودخلت عالم التمثيل فى ٢٠٢٢ وشاركت بأفلام Young Ones وUnsane وIn Stereo وغيرها من الأعمال الفنية ولا تزال تحقق النجاح.