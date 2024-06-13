محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالخانكة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ حالات تعدٍ على مساحة 2300 م2، عبارة عن أسوار بالطوب السويسي دون مسلحات مقامة على الأرض الزراعية، بحوض المنسي وحوض العزبه بسرياقوس بمركز ومدينة الخانكة حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية وخلال الإزالة وجه المحافظ برفع وضبط الطوب السويس ومواد البناء المستخدمة للبناء وذلك لعدم استخدامه مرة أخرى في المخالفة

وشددَّ "محافظ القليوبية" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.

وأشار إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية

جاء ذلك بحضور كل من خالد العرفي رئيس مجلس مدينة الخانكة والعميد محمد حرب مأمور مركز الخانكة والمهندسة وفاء الشيمي مدير الجمعية الزراعية بمركز ومدينة الخانكة.