رئيس المجلس الوطني البحريني يزور معرض أصداء الفخامة وعجائب الماضي بسقارة

في إطار التعاون المشترك في مجالات الفنون المختلفة بالمنطقة العربية، زار الشيخ راشد بن خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، معرض المصممة والفنانة التشكيلية المصرية رانيا فهمي، ، وذلك من أجل تعزيز فرص التعاون المستقبلي في مجال الفنون والثقافة من أجل الإرتقاء بالوعي الفني والثقافي للمجتمع المصري والبحريني.

وقام الشيخ راشد بن خليفة برفقة الفنان التشكيلي هادي برعي، بجولة داخل معرض المصممة رانيا فهمي للاطلاع على أحدث القطع الفنية المبتكرة، المصنعة محليًا على يد مصممي فنون الأثاث والحرفيين المصريين.

وأعرب خليفة عن سعادته بدعم مؤسسة «اركان»، للفنون والثقافة، لتعزيز فرص التعاون المستقبلية بينهما، وقال: “يملؤني الفخر والاعتزاز بزيارة معرض المصممة المصرية رانيا فهمي واستكشاف نقاط التلاقي بيننا والتأثيرات المتبادلة عبر تاريخنا في مجال الفنون والثقافة”.

وأشاد بروعة الحضارة والآثار المصرية التي شاهدها في منطقة سقارة الأثرية على هامش زيارته للمعرض وسط أجواء التاريخ والحضارة المصرية العظيمة.

بدورها، قالت رانيا فهمي: "سعداء بالتعاون مع جميع المؤسسات الداعمة للفنون والثقافة في مصر والعالم العربي، لاسيما مؤسسة الشيخ خليفة وجهودها المضنية في إبراز المكانة الثقافية والحضارية لمملكة البحرين، والتي جعلت الفن البحريني يتصدر مكانة رائدة على خريطة الفنون على المستويين العربي والدولي، ونتطلع في المستقبل القريب لتعزيز التعاون بيننا و، تسعى إلى خلق حوار بين الفن والأشياء اليومية من خلال التعاون مع العديد من الفنانين والحرفيين والمؤسسات المختلفة داخل مصر وخارجها، لاستخدام التصميم كبوابة للإبداع".

جدير بالذكر أن المصممة رانيا فهمي، شاركت في معرض فني بعنوان "أصداء الفخامة: عجائب الماضي تلهم الرقي الحديث"، والذي أقيم داخل هرم زوسر المدرج وسط رمال سقارة الذهبية، أحد أشهر المعالم الأثرية حول العالم، وحظي بحضور مجموعة مختارة من المشاهير وأشهر المصممين للعلامات التجارية العالمية وكبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال المرموقين وكذلك الإعلاميين من حول العالم.



