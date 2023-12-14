منة شلبي تستعد لتصوير «سفنجة وزفلطة» قريبًا

تتعاقد الفنانة منة شلبي، على عمل جديد بعنوان «سفنجة وزفلطة»، من المقرر أن تبدأ تحضيرات ما قبل تصوير مشاهدها في المسلسل خلال الفترة المقبلة .

وتتعاون منة شلبي في مسلسل سفنجة وزفلطة» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن يعرض عبر منصة إلكترونية شهيرة في صيف 2024 .

ومن ناحية أخرى، تواصل منة شلبي، تصوير مشاهدها في فيلم «فرقة الموت» ويشاركها بطولته النجم أحمد عز وآسر ياسين .

وكانت منة شلبي، كشفت عن الشخصية التي تجسدها في الفيلم، وهي فتاة مناضلة تدعى «سميرة» تقاوم الاحتلال البريطاني في الفترة الزمنية التى تدورفيها أحداث العمل.

العمل يدور في إطار تاريخي أكشن تشويقي، تقع أحداثه في الصعيد، ويلعب خلاله أحمد عز شخصية ضابط اسمه عمر يدخل في صراعات عديدة مع خط الصعيد الذي يقوم بدوره آسر ياسين بالفيلم.

فيلم فرقة الموت من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

كما تستعد منة شلبي لتصوير فيلم «الهوى سلطان» يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

الفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنة شلبي، ويعتبر العمل السينمائي الثاني الذي يجمع «داود ومنة» بعد تعاونهما في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن».

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

يذكر أن آخر أعمال النجمة منة شلبي، مسلسل «تغيير جو» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وشاركها بطولته الفنان إياد نصار ومجموعة من النجوم .

تدور أحداث «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.