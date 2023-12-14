المحافظ يكلف بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة ويشدد علي متابعة الشركات المنفذة وجودة الأعمال

راشد يعاين موقع رفع الكمر المعدني أعلي الطريق الدائري بالبراجيل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم لمتابعة أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل و محور ٢٦ يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يخدم مناطق السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.

تابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة موجها رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعة أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد علي مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

وتفقد محافظ الجيزة المنطقة الكائنة بجوار مطلع الطريق الدائري بالبراجيل والتي تشهد أعمال إنشاء توسعات محور ٢٦ يوليو حيث تم الانتهاء من رفع الكمر المعدنى المار أعلى الطريق الدائري وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذي سيحقق طفرة مرورية كبيرة بمنظومة الطرق.

وكلف محافظ الجيزة رئيس المركز بالتعاون مع الشركات المنفذة وإزالة اي معوقات مؤكداً علي ضرورة رفع كفاءة وتطوير الطرق الكائنة أسفل تلك المحاور لتتكامل أعمال التطوير.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم.

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة وأوسيم