أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الخميس في البنوك

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنيه المصري، خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الخميس، في البنوك المصرية والأجنبية، استقرارًا، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الخميس

العملات الأجنبية

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.34 جنيها للشراء و33.50 جنيها للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بداية تعاملات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.91 جنيها للشراء و39.08 جنيها للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.25 جنيها للشراء و35.41 جنيها للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.96 جنيه للشراء و21.05 جنيها للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

استقر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيهات للشراء و4.33 جنيهات للبيع.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.83 جنيها للشراء و100.28 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.28 جنيه للبيع.

بلغ الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.64 جنيه للبيع.