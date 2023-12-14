إخماد حريق معرض الملابس بكفر الشيخ دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ، الذي اندلع في الساعات الأولى بعد منتصف ليل الخميس، داخل معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، وتم الدفع ب 14سيارة إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، وإتمام عملية التبريد، دون خسائر بشرية.

وفور وقوع الحريق إنتقل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، و عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، الى موقع حريق معرض الملابس لمتابعة عمليات إخماد الحريق وتكثيف عمليات تبريد موقع الحادث بمعرفة قوّات الحماية المدنية بكفرالشيخ، التى تمكنت من إخماد حريق معرض الملابس بوسط عاصمة المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الإنتهاء من عمليات إخماد الحريق والتبريد لموقع حادث حريق معرض الملابس بوسط مدينة كفرالشيخ، حيث تم الدفع بعدد 14 سيارة مطافي، وعدد من سيارات الإسعاف الى موقع الحريق، وأنه جارى حصر الخسائر المادية، موجهاً لوكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بحث التعويض المناسب للعارضين جراء الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق