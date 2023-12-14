الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15.

والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12.

وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11.

وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12.

وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12