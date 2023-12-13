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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إفادة عاجلة من الأرصاد بأحوال الطقس ومطالبة باصطحاب "الجواكت" خوفًا من نزلات البرد

مواطن يرتدي لفاعًا
مواطن يرتدي لفاعًا خوفًا من البرد

طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبل بعدما شهدت البلاد أمس واليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة في معظم محافظات شمال البلاد.


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البلاد شهدت الأيام الماضية انخفاض في قيم درجات الحرارة بسبب منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا.

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تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة

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الأرصاد: نتعرض لمنخفض جوي متعمق وسقوط الأمطار مستمر اليوم (فيديو)


وأوضحت أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك اليوم نحو بلاد الشام مما يساهم في انخفاض فرص سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية على الدولة المصرية، متوقعة تراجع فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة لتكون أمطار خفيفة.


ولفتت إلى أنه اعتبار من الغد ستتلاشى فرص سقوط الأمطار تماما على كافة مناطق الجمهورية، مضيفا أن مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعيد الشعور بالأجواء المشمسة خلال فترة النهار.


وحذرت منار غانم من عودة الشبورة المائية اعتبار من الغد على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة في الوقت ذاته بأن كثافة الشبورة لن تصل إلى الضباب كما حدث الأسبوع الماضي.


وأشارت إلى أنه متوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس بواقع درجتين لتسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى، مضيفة أن خلال الأيام المقبل ستتراوح العظمى ما بين 23 و24 درجة، بينما ستكون الأجواء باردة خلال فترة الليل لتسجل 14 درجة على القاهرة الكبرى.


ونصحت منار غانم، بضرورة اصطحاب “الجواكت” أثناء فترة الليل المتأخرة والصباح الباكر كون الفارق بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار يمكن أن تصيب بنزلات برد.

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