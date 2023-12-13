الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"سيناء للنيل أراض إسرائيلية".. حاخام متطرف يدعو لاستيطان غزة وما حولها (فيديو)

حاخامات إسرائيليين
حاخامات إسرائيليين

التطرف والأفكار الاستعمارية وادعاء المظلومية والاضطهاد وسرقة أراضي وممتلكات الغير انطلاقًا من تعاليم دينية مشوهة تسيطر على شعب دولة الاحتلال الإسرائيلي، آخرها تصريحات للحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد هجوم ضد الفلسطينيين في عام 1985.

وقال شرباف المتطرف، خلال مؤتمر "الاستيطان في قطاع غزة"، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

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وأضاف قائلا: "لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل الجهد لتحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل المقدسة".

وأضاف شرباف الذي يكرر دعوته على مدار حياته بتكوين دولة من نهر النيل حتى الفرات، خلال مؤتمر "الاستيطان في قطاع غزة"، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، أن "أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية".

الحاخام المتطرف عوزي شرباف

ونوه الحاخام المتطرف إلى أن إسرائيل تمر بمرحلة عظيمة وسط فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها".

 

https://twitter.com/ran_shimoni/status/1734471997663355027

 

التهجير خط أحمر

وتحذر مصر إسرائيل من احتلال غزة أو دفع سكان غزة إلى مصر، ففي 23 نوفمبر  الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بالنسبة لمصر خط أحمر لن تسمح مصر به ولن تقبل به، مردفًا: “دائمًا نتكلم بهدوء وحكمة، لكن لا يجب أن يتخيل أحد أن حكمتنا ضعف أو تهاون”.

وأكد خلال كلمته فور وصوله مقر الفعالية المصرية لدعم فلسطين في ستاد القاهرة،: "شفت مغالطات كتير أننا بنقفل المعبر.. لا ده محصلش خالص".

 وأشار إلى أن جميع المصريين يشعرون بأهل فلسطين، ويعملون على تخفيف المعاناة عنهم، مشيدًا بدور كل الجهات المصرية في تخفيف الضغط على أهالي قطاع غزة.

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