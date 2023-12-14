الزمالك يستبعد ضم رمضان صبحي في الشتوية

استبعد نادي الزمالك فكرة التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال رفع الإيقاف عن القيد في يناير.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" رمضان صبحي خارج حسابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة ومعتمد جمال المدير الفني للفريق لم يطلب التعاقد معه في الفترة المقبلة".

وأضاف:"من الصعب انتقال رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز في الفترة المقبلة بسبب رفض إدارة نادي الزمالك التعاقد معه ".

حسين لبيب يرفض العفو عن أحمد فتوح

أكد صادق أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يرفض محاولات العفو عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وقال صادق أن هناك جلسة ودية لرئيس نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان وهاني شكري وبعض أعضاء مجلس الإدارة للحديث عن حل أزمة فتوح وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ".

وأضاف: "طلب هاني شكري وأحمد سليمان من رئيس نادي الزمالك العفو عن أحمد فتوح بعد التزامه في الفترة الأخيرة ولكنه رفض وتمسك ببيع اللاعب ورحب بانتقاله إلى أي نادي سواء كان الأهلي أو بيراميدز في الفترة المقبلة في حال وجود عرض رسمي".