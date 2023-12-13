امرت نيابة شرق القاهرة ، بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة، على طريق الأوتوستراد بمنطقة طرة في محافظة القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

قرار جديد في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة على طريق الأوتوستراد

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الحادث ، تمهيدا للاستماع لأقواله في الواقعة واستكمال التحقيقات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة ، بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين تصادم سيارتين نقل ثقيل وانقلابهما.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

كما اصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكروربمحافظة الجيزة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

البداية كانت بورود بلاغًا بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، ووجود 5 أشخاص مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.